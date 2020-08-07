В Дрогобыче водитель дважды переехал девочку, которая каталась на самокате. Видео
В Дрогобыче Львовской области водитель авто, двигаясь задним ходом, сбил и дважды наехал на 4-летнюю девочку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
ДТП в Дрогобыче произошло 6 августа около половины седьмого вечера на улице Стрыйской.
По информации полиции, водитель автомобиля Volkswagen, 19-летний житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая каталась на самокате. С многочисленными травмами ребенка госпитализировали.
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