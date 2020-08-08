Число погибших при жесткой посадке самолета Air India, расколовшегося на части в индийском аэропорту Кожикоде, выросло. Если вечером 7 августа сообщалось о 15 погибших, то к полуночи количество жертв увеличилось до 20.

Обновленные данные привело издание The Hindu Times.

Погибли оба пилота воздушного судна. Всего в самолете находились 174 пассажира, включая десятерых детей и 6 членов экипажа.

Жители Карипура, где произошла катастрофа, быстро отреагировали на нее. Вскоре после того, как рейс IX 1344 Air India Express выкатился за взлетно-посадочную полосу и упал в 9-метровую яму, они подбежали к месту происшествия и начали перевозить раненых на своих транспортных средствах в больницы. В первую очередь помогали детям.

Подростки города отправляли сообщения в разные группы WhatsApp, чтобы идентифицировать детей, потерявших в суматохе родственников.

Как писала "Страна", рейс прибыл в аэропорт Кожикоде из Дубая.

Мы также писали, что самолет выкатился за пределы посадочной полосы из-за дождя.