В Волынской области сообщили о подозрении теперь уже бывшему правоохранителю, который фиксировал на собственную нагрудную камеру, как брал взятки от водителей.

Об этом сообщает "Волынь".

Так, на трассе около поселка Кременец Рожищенского района полицейский останавливал машины под предлогом превышения скорости, после чего сам предлагал водителям расплатиться лично с ним, чтобы не привлекать их к ответственности.

Трое водителей дали ему по 200 гривен, еще один - 300. Инциденты происходили еще в марте этого года, но стало о них известно только сейчас. Предполагается, что полицейский просто забывал выключать камеру или не верил, что записи с них проверяют.

Государственной бюро расследований Львова сообщило ему о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что взяточника уже уволили.

Напомним, в Киеве начальница районной службы по делам детей и семьи требовала взятку в 1 тысячу долларов за беспрепятственное усыновление супругами малолетнего ребенка. Также за это вознаграждение чиновница обещала предоставить семье заключения о целесообразности такого усыновления и его соответствии интересам ребенка.

Как сообщала "Страна", в Полтаве задержали на взятке в 40 000 долларов Максима Ратнера, бывшего советника председателя Полтавской ОГА, который ранее также требовал от руководителей госагропредприятий 10% от прибыли с урожая.