Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску жителя города Чернигова к Министерству внутренних дел. Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ МВД от 17 февраля 2017 года № 138 о приравнивании должностей работников милиции к должностям полиции.

По мнению истца, обжалуемый приказ не отвечает требованиям Конституции, других законов, а Министр внутренних дел превысил свои полномочия при его издании.

Как ранее сообщала "Страна", главе ОАСК, его заму и пяти судьям вручили подозрение по делу о захвате власти.

Также мы писали, что ОАСК запретил Минюсту и Минкульту распоряжаться имуществом Филарета.