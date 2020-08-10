Группа американских и французских ученых обучила макак-резусов с точностью до 70% распознавать отдельные буквы и отличать настоящие слова от псевдослов.

Это позволило сделать вывод о том, что область головного мозга человека, отвечающая за распознавание букв и слов, развилась не эксклюзивно для своей цели, а переняла на себя выполнение этой функции.

Наблюдения исследователей опубликованы в журнале Nature Communications.

В науке существует теория, согласно которой отделы зрительной коры мозга, отвечающие за распознавание языковых символов, не развивались у человека отдельно, а лишь забирали на себя восприятие букв и слов. Согласно этой же теории, какие-то задатки орфографической обработки букв и прочих письменных знаков должны быть и у других приматов - и за это у них должна отвечать та область мозга, которая затем перепрограммировалась на такой навык у людей.

Проверить эту теорию экспериментально решили на макаках-резусах, сосредоточившись на нижней височной области их мозга - той части вентрального пути обработки информации, который принимает сигналы из всех участков зрительной коры и отвечает за распознавание объектов и образов. Дополнительно ученые также рассмотрели область зрительной коры V4 - основного источника получения информации для нижней височной области (но этот отдел использовали в качестве контрольного условия).

В эксперименте приняли участие четыре макаки-резуса, в области нижней височной области и V4 которых имплантировали микроэлектроды для регистрации электрической активности отдельных нейронов. Ни одна из макак ранее не принимала участие в похожих экспериментах: увиденные буквы были для них совершенно новыми.

В качестве задания макакам показывали слова (как настоящие, так и псевдослова) из четырех букв и отдельные буквы английского алфавита. Во время просмотра ученые регистрировали активность с 510 отдельных участков нижней височной области и еще 277 участков области V4. Все области во время выполнения задания маками были активны.

После этого макакам давали задания: показывали им слова, написанные разными шрифтами, слова с одной и той же буквой или биграммой или слова вперемешку с псевдословами - и пытались определить, может ли макака отличить стимулы.

Оказалось, что необученные макаки в действительности видят разницу между разными буквенными стимулами: по активности их нижней височной области можно было отличить слова от псевдослов, слова, написанные разными шрифтами, и слова, в которых используются одни и те же буквы, с точностью до 70% (в зависимости от задания и количества используемых для распознавания участков). V4 в этом задании была не так эффективна.

При этом никакой специализации у нижней височной области в распознавании отдельных письменных стимулов не было, из-за чего ученые сделали вывод, что у макак этот отдел - основа для потенциального орфографического распознавания. При этом понятно, что макаки читать не умеют, и области мозга, которая эксклюзивно отвечает за распознавание букв и прочих символов, у них быть не может. Исходя из этого авторы заключили, что нижняя височная область у людей в действительности перепрограммировалась для выполнения необходимого навыка, а задатки этой функции присутствовали в эволюции мозга и ранее.

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