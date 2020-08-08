Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября текущего года до 5000 тысяч гривен (сейчас размер минимальной зарплаты составляет 4723 гривен).

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив 6 августа.

Ожидается, что Рада рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа "на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта", отметила Юлия Ковалив. В соответствии с предложенными изменениями в бюджет основным источником для финансирования таких увеличенных зарплат станет в первую очередь экономия на обслуживании государственного долга.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента напомнила, что на прошлой неделе Кабинет Министров одобрил макроэкономический прогноз на 2021 год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты - до 6000 и 6500 гривен.

"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, как предусмотрено законом, будет подан правительством в парламент 15 сентября этого года", - констатировала Юлия Ковалив.

Ранее Шмыгаль опубликовал цифры, как в 2021 году будет повышаться минимальная зарплата.

Также в Кабмине был озвучен график повышения минимальной зарплаты на три года вперед.