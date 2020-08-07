Пенсионерка застряла на входе в собственную квартиру из-за невероятного количества мусора, который нашли прибывшие спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пленницей собственного дома стала пенсионерка в многоквартирном доме города Хмельницкого. Помощь вызвали соседи, которые видели только ноги застрявшей женщины, которая, впрочем, не звала на помощь. Попытка вытащить соседку успехом не увенчалась и соседи решили прибегнуть к помощи профессионалов.

"На пункт связи 1 Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в квартире одного из жилых домов на ул. Львовское шоссе, в областном центре, женщину в возрасте зажало дверью. Необходима помощь специалистов ГСЧС. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что женщина пыталась попасть в собственную квартиру, но застряла в проходе из-за того, что путь эвакуации был завален бытовым мусором", - указано в сообщении.

Сотрудники ГСЧС с прибывшими фельдшерами очень удивились ,приехав на место вызова: встретила их квартира, до потолка набитая мусором. Чтобы вызволить пенсионерку, спасателям пришлось лезть через окно на третий этаж и буквально рыть дорогу в море бытовых отходов. После этого пострадавшую передали врачам.

Видео: YouTube / ГСЧС

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