Правительство обновило Методику определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей.

Соответствующее постановление № 678 от 5 августа 2020 года вступило в силу 7 августа, передает Юрлига.

Методика дополнена положением о том, что объем цилиндров двигателя автомобиля указывается в кубических сантиметрах или в литрах с учетом информации относительно объема цилиндров двигателя автомобиля, указанной в прайс-листах производителей (дилеров), в частности иностранных, специализированных периодических изданиях, компьютерных программах для продажи автомобилей, интернете или других источниках.

Ранее "Страна" рассказывала, какие б/у автомобили чаще всего покупают украинцы.

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