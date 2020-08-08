Задержанных в столице Беларуси троих журналистов телеканала "Настоящее время" высылают из страны.

Об этом сообщает Telegram-канал некоммерческой негосударственной организации "Правовая инициатива", занимающейся защитой прав человека.

"Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Боронюка высылают из Беларуси", - сказано в записи канала.

Напомним, в пятницу, 7 августа, в Беларуси в столичном отеле "Минск" были задержаны штатные корреспонденты телеканала "Настоящее время" Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк. После задержания их увезли в Московский РУВД Минска.

Как писала "Страна", на канале "Настоящее время", где работают корреспондентами упомянутые трое журналистов, заявили, что по предварительной информации, их задержание связано со статусом аккредитации - белорусские власти не предоставили ее.