Закончился 20-дневный срок, в течение которого участники дела имели право на продление процессуальных сроков. Об этом напоминает Судебная власть Украины.

17 июля вступил в силу Закон № 731-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Соответствующий Закон Рада приняла на заседании 18 июня.

Напомним, что Законом определена возможность суда по заявлению участников дела и лиц, не участвовавших в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах и (или) обязанностях (в случаях наличия у них права на совершение соответствующих процессуальных действий, предусмотренных кодексом), восстанавливать сроки, установленные в статьях вышеупомянутых процессуальных кодексов, а также продолжать процессуальные сроки, установленные законом или судом, на срок действия карантина.

Отметим, что Законом № 540-IX было предусмотрено, что процессуальные сроки рассмотрения дел в судах продолжаются автоматически на срок действия установленного Кабмином карантина.

Законом № 731-IX установлено, что процессуальные сроки, которые были продлены в соответствии с Законом № 540-IХ, заканчиваются через 20 дней после вступления в силу нового Закона. В течение этого 20-дневного срока участники дела и лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах и (или) обязанностях (в случаях наличия у них права на совершение соответствующих процессуальных действий), будут иметь право на продление процессуальных сроков.

Отмечается, что все судебные решения, принятые с 12 марта 2020 (с начала введения карантина согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года) сегодня, 7 августа, вступают в законную силу.

Ранее "Страна" сообщала, что Луцк и Тернополь 8 августа перейдут в "оранжевую" и "желтую" зоны карантина.

Также мы писали, что Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.