Украинцам рассказали, как взыскать с бывшего партнера алименты на содержание ребенка, если второй родитель уклоняется от выплаты средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Facebook.

Шаг 1. Подготовить исковое заявление или заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов. Заявление можно заполнить при помощи образцов или обратившись за помощью к юристу. При этом правовую помощи могут бесплатно получить те, у кого есть статус ветерана войны, внутренне перемещенного лица или среднемесячный доход составляет менее двух прожиточных минимумов, которые с первого июля этого года определяется в размере 3 424 гривен для пенсионеров и лиц с инвалидностью, для всех остальных - не более 4 394 гривен. Для этого нужно обратиться в местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи по месту жительства.

Шаг 2. Подать исковое заявление или заявление о выдаче судебного приказа с приложениями в местный суд по зарегистрированному месту жительства.

Шаг 3. Получить решение суда и исполнительный лист или судебный приказ.

Шаг 4. Обратиться в орган государственной исполнительной службы по месту регистрации должника с заявлением об открытии исполнительного производства о взыскании алиментов с указанием реквизитов банковского счета, на который следует перечислять средства; фамилии, имени, отчества взыскателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность (образец) и судебным приказом или исполнительным письмом о взыскании алиментов.

Шаг 5. Орган государственной исполнительной службы принимает документы, проверяет их и при отсутствии замечаний открывает исполнительное производство и взимает с должника алименты в размере, определенном исполнительным документом.

"Кроме того, исполнительный документ о взыскании алиментов вместе с заявлением может быть самостоятельно направлен вами как взыскателем непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу-предпринимателю, физическому лицу, которые выплачивают должнику в соответствии заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы", - указано в сообщении.

Напомним, Верховный Суд решил, что в соответствии с действующим законодательством пострадавшими от преступления по ч. 1 ст. 164 УК Украины не могут быть совершеннолетние дочь, сын, которые продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи и на содержание которых по решению суда отец или мать должны платить алименты.

Как сообщала "Страна", коллегия судей Гражданского суда ВС по одному из дел пришла к выводу, что, назначая встречи отца с малолетним сыном, суд должен руководствоваться прежде всего интересами ребенка.