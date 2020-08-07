Каждый гражданин имеет право подать в Европейский суд по правам человека жалобу для защиты своих интересов.

Об этом напомнило западное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Требования к должным образом заполненному заявлению изложены в статье 47 Регламента Суда. Более детальная информация предоставляется в Практических рекомендациях по возбуждению производства, прилагаемых к Регламенту Суда и которые можно найти на интернет-сайте Суда (только на официальных языках Суда).

Жалоба должна отвечать требованиям приемлемости, а именно:

жалоба касается нарушенного права, изложенного в Европейской конвенции по правам человека;

жалоба направлена против государства, которое ратифицировало Конвенцию или соответствующий Протокол;

жалоба касается фактов, за которые несет ответственность определенная государственная структура;

нарушение основополагающего права касается вас лично и непосредственно (вы имеете "статус жертвы");

перед подачей жалобы в Суд вы должны подать ту же жалобу в национальные суды, в частности и высшую судебную инстанцию Украины;

вы подали в Суд заполненное должным образом заявление в течение шести месяцев после даты вынесения окончательного решения на национальном уровне;

ваши жалобы основаны на достоверных фактических данных; вы должны обосновать свое заявление: четко описать обстоятельства дела и приложить в их подтверждение документы, решения, медицинские справки, показания свидетелей и т. п.;

ваши жалобы не были уже рассмотрены Судом или другим международным органом.

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