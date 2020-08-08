Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа провел встречу с работниками системы здравоохранения и вручил им государственные награды. Во время мероприятия он в шутку предложил раздать оппозиционерам по капле его крови.

Об этом сообщает официальный сайт главы соседнего государства.

Уже под конец встречи Бацька заявил, что готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу, так как перенес Covid-19.

"Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича (министра здравоохранения Владимира Караника - Ред.). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда", - сказал президент Беларуси.

Ранее "Страна" приводила слова Лукашенко о том, что оппозиция считает его главным злом.

Мы также писали, что президент считает, что коронавирусом его заразили специально.