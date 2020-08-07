Пекарня "Киевхлеб" планирует закрыть на карантин только один цех, где произошла вспышка коронавируса - №8. Остальные подразделения компании продолжат работу в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Действительно, во время планового тестирования, которое компания проводит за свой счет, было выявлено 37 случаев заболевания. Мы ежедневно проводим медосмотр всех сотрудников. И вовремя выявлены случаи заболевания - результат такой комплексной работы. Пекарня №8 закрыта на карантин. Там проводятся дезинфекционные мероприятия. Больные, которые имели минимальные симптомы, оставались дома уже несколько дней - в соответствии с требованиями Минздрава. Все контактные лица находятся на самоизоляции", - заявила и. о. главы правления "Киевхлеба" Елена Коринь.

По ее словам, у других сотрудников коронавирус не был найден. На других заводах производится усиленная дезинфекция, а также имеются резервы для восполнения работы цеха, сотрудников которого отправили на карантин.

Напомним, на предприятии "Киевхлеб" зафиксировали вспышку коронавируса. Covid-19 обнаружили у 37 из 77 сотрудников одной из пекарен. Цех закрыли на карантин.

Как сообщала "Страна", сразу у 32 сотрудников молокозавода "Дубномолоко", расположенном в городе Дубно, зафиксировали коронавирус. На предприятии объявили вспышку, но работу не остановили.