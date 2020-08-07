Посольство Украины в Беларуси прокомментировало задержание в Минске троих журналистов, из которых двое являются гражданами Украины.

Заявление по поводу задержание опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.

"Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов. Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным граждан для оказания первичной консульской помощи", - сообщили в МИД.

В ведомстве заверили, что дело находится на контроле МИД и посольства Украины в Беларуси.

Между тем на телеканале "Настоящее время", где работают корреспондентами задержанные Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк, заявили, что по предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации журналистов.

"Задержанные журналисты "Настоящего времени" профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал "Настоящее время" вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена", – сказала врио президента медиакорпорации "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" Дейзи Синделар.

"Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов – еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности", - добавила Синделар.

Ранее "Страна" сообщала, что два белорусских звукорежиссера получили по десять суток за то, что на митинге в поддержку Лукашенко включили песню группы "Кино" о переменах.

Мы также писали об отмене митинга оппозиции в Минске.