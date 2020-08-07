Ответственные органы в Украине должны до 15 сентября отчитаться о проверках структур, которые хранят аммиачную селитру.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во исполнение поручений президента Украины и премьер-министра.

"Гоструда вместе с ГСЧС, Мининфраструктуры, Национальной полицией, областными и Киевской городской госадминистрацией должны провести внеплановые мероприятия государственного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких минеральных удобрений", - сообщил Немчинов.

Он также отметил, что результаты проверок нужно подать в Кабинет министров до 15 сентября текущего года.

Решение Госкомиссии было доведено в ходе селекторного совещания главам областных государственных администраций и городским головам областных центров.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута раздался взрыв, который буквально разрушил половину города. Число погибших превысило 150 человек и 17 из них до сих пор не смогли опознать.

Также мы публиковали замедленное видео взрыва в порту Бейрута.