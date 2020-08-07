Львовский региональный сервисный центр МВД закрыли из-за вспышки коронавируса у некоторых сотрудников. Масштабы распространения заболевания пока что неизвестны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Лица, зарегистрированные в онлайн-очереди в центре, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД во Львовской области при наличии талон онлайн-очереди и предварительной записи по телефону избранного сервисного центра", – указано в сообщении.

Львовский сервисный центр приостановил работу с 8 августа, а с 27 июля приостановлена работа в сервисном центре Новояворовска по той же причине. Так, закрыты отделения №4647 и №4641.

В центре сообщили, что при необходимости работают следующие отделения: в Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде, селе Червоне Золочивского района и селе Стрильбычи Старосамборского района.

Напомним, на предприятии "Киевхлеб" зафиксировали вспышку коронавируса. Covid-19 обнаружили у 37 из 77 сотрудников одной из пекарен. Цех закрыли на карантин.

Как сообщала "Страна", сразу у 32 сотрудников молокозавода "Дубномолоко", расположенном в городе Дубно, зафиксировали коронавирус. На предприятии объявили вспышку, но работу не остановили.