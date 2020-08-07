В Запорожье водитель пытался ускорить движение пешеходов по "зебре", постепенно наезжая на них. Инцидент закончился без жертв.

Видео происшествия в пятницу, 7 августа опубликовали в сети очевидцы.

Так, на одном из перекрестков города люди двигались по пешеходному переходу. Через некоторое время к нему подъехала "Таврия", водителю которой показалось, что пешеходы слишком медленно двигаются. Поэтому он принял решение ускорить процесс и начал подталкивать их бампером.

В результате такого "маневра" под колесами автомобиля могли оказаться девушка и еще несколько пешеходов, однако, к счастью, никто не был травмирован.

Напомним, недавно в сети появились кадры с места событий на улице Богатырской, где мотоциклист сбил гуляющего по проезжей части пешехода, которому оторвало конечности.

Ранее мы писали о том, как водитель автомобиля наехал на женщину, которая перебегала пешеходный переход на улице Шолом-Алейхема в Киеве. В результате аварии женщина получила повреждения, ее доставили в больницу.