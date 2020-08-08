В Волновахе в Донецкой области водитель такси привез бомжа в багажнике на автомойку, после чего начал мыть его средствами, предназначенными для машин. Все происходящее таксист снимал на видео.

Об этом сообщает ТСН.

Хозяин мойки Николай Ордец рассказал, что в этот момент на месте происшествия не присутствовал.

"Мойка самообслуживания, ну а дурачков на белом свете, сами знаете, хватает. И Волноваха также не без таких уродов", - заявил он.

На местном вокзале журналисты нашли того самого 38-летнего бездомного по имени Геннадий. Он рассказал, что сам попросил водителя помыть его, так как не имеет родных и дома. При помощи полиции удалось найти и самого таксиста. Он утверждает, что злого умысла в содеянном не имел - просто решил помочь человеку, а о видео жалеет.

"Воняет, Его из магазинов постоянно выпроваживают. Говорит: "Отвезите меня помыть". Ну куда я его посажу в машину? Я ему говорю "Хочешь в багажник?" Он говорит: "Я поеду, пожалуйста, отвези", - рассказал водитель Николай Мугла.

Однако в ходе расследования этого дела оказалось, что в соцсети есть отдельная страница с видео издевательств над бомжом Геннадием, сейчас правоохранители закрыли дело из-за обращения безомного.

Видео: TouTube / ТСН

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