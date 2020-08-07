Квадрокоптер парню оказался дороже жизни. Фото: instagram.com/dtpkievua

В Вышгороде Киевской области очевидцы сняли на огромной электрической опоре молодого человека, который с риском для жизни залез на сооружение, чтобы запустить квадрокоптер.

Фото безрассудного парня опубликовано в Инстаграм сообщества "ДТП kiev.ua".

"Парень с квадрокоптером залез на электроопору. Интересно, что в голове в таких людей?" - задались риторическим вопросом модераторы сообщества. 

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что у молодого человека были все шансы умереть от удара тока огромного напряжения или упасть с большой высоты.

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#Вышгород Парень с квадрокоптером залез на электроопору Интересно, что в голове в таких людей?

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

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