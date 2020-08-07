В Вышгороде Киевской области очевидцы сняли на огромной электрической опоре молодого человека, который с риском для жизни залез на сооружение, чтобы запустить квадрокоптер.

Фото безрассудного парня опубликовано в Инстаграм сообщества "ДТП kiev.ua".

"Парень с квадрокоптером залез на электроопору. Интересно, что в голове в таких людей?" - задались риторическим вопросом модераторы сообщества.

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что у молодого человека были все шансы умереть от удара тока огромного напряжения или упасть с большой высоты.

Как неоднократно писала "Страна", любители подобного экстрима нередко погибают. Например, в прошлом году в Днепре 15-летняя руферша сорвалась с балкона 11-го этажа.

А двумя годами ранее в Швейцарии во время бейс-прыжка скончался российский руфер Алексей Широкожухов.