Под Киевом парень залез на электроопору, чтобы запустить квадрокоптер. Фото
В Вышгороде Киевской области очевидцы сняли на огромной электрической опоре молодого человека, который с риском для жизни залез на сооружение, чтобы запустить квадрокоптер.
Фото безрассудного парня опубликовано в Инстаграм сообщества "ДТП kiev.ua".
"Парень с квадрокоптером залез на электроопору. Интересно, что в голове в таких людей?" - задались риторическим вопросом модераторы сообщества.
В комментариях пользователи социальной сети отметили, что у молодого человека были все шансы умереть от удара тока огромного напряжения или упасть с большой высоты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#Вышгород Парень с квадрокоптером залез на электроопору Интересно, что в голове в таких людей?
Как неоднократно писала "Страна", любители подобного экстрима нередко погибают. Например, в прошлом году в Днепре 15-летняя руферша сорвалась с балкона 11-го этажа.
А двумя годами ранее в Швейцарии во время бейс-прыжка скончался российский руфер Алексей Широкожухов.