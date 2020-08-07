Представитель Инжиниринговой мостовой компании Владимир Болихов опровергает информацию о том, что с Подольского моста украли 12 новых тросов (вант), как о том в пятницу написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщил Болихов в комментарии "Стране", якобы украденные тросы принадлежат мостовой компании. И подрядчик просто забрал ванты с моста на свой склад, где они будут дожидаться установки.

Инжиниринговая мостовая компания – один из подрядчиков на строительстве Подольского моста в Киеве.

Представитель компании заверил, что слухи о краже тросов распустил генеральный подрядчик "Эко-буд-трейд", который уже почти год не может рассчитаться с подрядчиком и не подписывает акты выполненных работ.

"То, что эта ситуация именно под таким углом раздувается в СМИ, точно характеризует нашего генпродрядчика "Эко-буд-трейд". С осени прошлого года они не подписывают нам акты выполненных работ, чтобы не отдавать деньги. В прошлом году на мосту были ржавые опоры, мы их разобрали. А генподрядчик нам акты не подписывает. Что нам делать, стоять? Запуск движения по мосту планировался на 2020 год. Теперь мы не успеваем, сроки сорваны", - обрисовал ситуацию "Стране" Владимир Болихов.

Он утверждает, что "Эко-буд-трейд" саботирует строительство моста. Сумма долга генподрядчика перед Инжиниринговой мостовой компанией около 200 млн грн. В нее входит и стоимость тех самых вант, которые, по заявлению генподрядчика, украли с Подольского моста.

"Я поражен, насколько креативно генподрядчик подходит к вопросу - только чтобы с нами не рассчитываться. Уже скоро год будет, как нам не отдают деньги за работу. Хотя мы все, что должны были, сделали: замкнули арку, все подготовили к монтажу вант. Ванты от немецкого производителя приехали в конце декабря. Все это время они просто лежали на мосту. "Эко-буд-трейд" вместо этих новых вант взял непригодные старые ванты и их смонтировал. Мы им объяснили, что они негодные, даже производитель отказался от гарантии, технические службы написали, что они не подходят", - рассказал Болихов.

По его словам, компания неоднократно обращалась к генподрядчику, чтобы тот установил на мосту новые немецкие ванты. Во вторник, 4 августа, генподрядчик направил Инжиниринговой мостовой компании договор о том, что готов наконец принять новые ванты.

"А во вторник ночью какие-то неизвестные попытались влезть в упаковку с вантами. Наверняка их пытались повредить – тогда не пришлось бы платить за них. Мы не можем доказать, что эти были люди генподрядчика. В любом случае, наша охрана это пресекла. После этого мы написали в "Эко-буд-трейд" еще одно письмо – мол, пожалуйста, заберите ванты. Они не ответили. Поэтому вчера, 6 августа, мы написали генподрядчику еще раз – мол, мы подтверждаем, что готовы вам отдать ванты, но пока что забираем их на свой склад. В "Эко-буд-трейд", видимо, расстроились. И решили теперь всем рассказать, что ванты у них украли. Вдумайтесь, какой абсурд! Выходит, это мы что - сами у себя эти ванты украли?" - возмутился наш собеседник.

Владимир Болихов назвал обвинение в краже вант с Подольского моста клеветой. Тем не менее, на Инжиниринговую мостовую компанию уже завели уголовное дело за кражу.

"Ванты раньше лежали на мосту, а вчера мы забрали их на склад. При этом мэр Виталий Кличко сам говорит о том, что на Подольском мосту должны быть установлены новые немецкие ванты. Почему, если на мосту лежат новые ванты, генподрядчик устанавливает старые? Может, чтобы не платить нам и за ванты, и за работы?" - задался вопросом Болихов.

Как стало известно "Стране", по этому делу в офисе Инжиниринговой мостовой компании полиция начала обыск.

Ранее мы приводили пост Кличко о якобы краже тросов.

Мы также рассказывали, что на заводе Петра Порошенко провели обыски по поводу хищений на строительстве Подольского моста.