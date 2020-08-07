В Министерстве здравоохранения показали динамику заболеваемости коронавирусом в Украине за последнюю неделю, когда три дня подряд регистрировались новые рекорды по числу заболевших за сутки. Активных случаев увеличилось почти на четыре тысячи человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Помните, ослабление карантина создает иллюзию защищенности. Но! Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от ослабления карантина. Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их соблюдать все", - указано в сообщении.

Так, за последнюю неделю (с первого по седьмое августа) зарегистрированы:

8 377 новых случаев заражения;

4 303 людей излечились;

159 смертей от осложнений коронавируса.

По итогам недели количество активных больных в стране выросло сразу на 3 915 человек. Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Проведено 105 840 ПЦР-тестов на коронавирус.

Напомним, наибольший показатель заболеваемости коронавирусом с начала пандемии зафиксирован в Румынии, где подхвативших Сovid-19 стало больше сразу на 1378 человек.

Как сообщала "Страна", в Польше второй день подряд устанавливается антирекорд по числу случаев коронавируса, выявленных за сутки. 7 августа Минздрав страны сообщил о 809 новых пациентах.