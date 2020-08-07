Неполадки продолжались несколько часов. Фото: Госпогранслужба

В пятницу, 7 августа, в приложении "Дий вдома", которое необходимо для контроля самоизоляции прибывших в Украину граждан, произошел сбой.

Из-за этого пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое" с неподконтрольной Киеву территории был заблокирован. На данный момент проблема уже решена.

Об этом информирует пресс-служба общественной организации "Донбасс SOS".

"На нашу "горячую линию" поступают сообщения, что в связи с проблемами в работе приложения "Дий вдома" пропуск на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Новотроицкое" не производится. Сейчас на линии разграничения ждут пересечения несколько сотен человек", - говорится в сообщении.

В свою очередь Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины утверждало, что "ограничения со стороны Объединенных сил для пересечения линии разграничения гражданами на КПВВ нет".

Через несколько часов после начала сбоев в приложении, пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сообщила, что неполадки были устранены.

"На подконтрольную Украине территорию сегодня уже прибыло 5 автомобилей и 40 человек. В противоположном направлении КПВВ "Новотроицкое" пересекли 10 машин и 185 человек", - заявила представитель ГПСУ.

Из-за сбоя в приложении "Дий Вдома" проезд через КПВВ на Донбассе был заблокирован. Скриншот: Донбасс СОС в Фейсбук

Напомним, что недавно украинцы испытали немалые сложности при возвращении домой на автобусе из Латвии - украинские пограничники отказывались пропускать граждан без установленного на смартфон государственного приложения "Дий Вдома".

Ранее мы писали, что пользователи массово жаловались на работу государственного приложения "Дий Вдома", который призван контролировать самоизоляцию.

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