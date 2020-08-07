Во вторник Федеральное бюро расследований (США) провело обыски в офисах Кливленда и Майами агентства недвижимости Optima Management Group, связанного с Игорем Коломойским. В сети интернет появились фото процессуальных действий ФБР.

Снимки опубликовал сайт Cleveland.com.

Пресс-секретарь ФБР Вики Андерсон сообщила, что агенты Бюро обыскали офисы Optima Management Group в бизнес-центре One Cleveland Center на 9-й Ист-стрит и на Сент-Клер-авеню. Представитель налогового управления добавил, что при этом присутствовали следователи его ведомства.

На фото видно, как агенты выносят из офиса и погружают в служебный автомобиль коробки и оргтехнику.

Optima - это конгломерат компаний в Соединенных Штатах, которые имеют интересы в сфере недвижимости в Кливленде.

Ранее "Страна" сообщала, что Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов из "ПриватБанка" и отмывании этих денег в Штатах.

Мы также писали, что олигарх опроверг эти обвинения.