Появились фото обыска ФБР в офисах компаний, связанных с Коломойским
Во вторник Федеральное бюро расследований (США) провело обыски в офисах Кливленда и Майами агентства недвижимости Optima Management Group, связанного с Игорем Коломойским. В сети интернет появились фото процессуальных действий ФБР.
Снимки опубликовал сайт Cleveland.com.
Пресс-секретарь ФБР Вики Андерсон сообщила, что агенты Бюро обыскали офисы Optima Management Group в бизнес-центре One Cleveland Center на 9-й Ист-стрит и на Сент-Клер-авеню. Представитель налогового управления добавил, что при этом присутствовали следователи его ведомства.
На фото видно, как агенты выносят из офиса и погружают в служебный автомобиль коробки и оргтехнику.
Optima - это конгломерат компаний в Соединенных Штатах, которые имеют интересы в сфере недвижимости в Кливленде.
Ранее "Страна" сообщала, что Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов из "ПриватБанка" и отмывании этих денег в Штатах.
Мы также писали, что олигарх опроверг эти обвинения.