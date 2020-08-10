Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника объяснили, почему в лесу, пережившем пожар, лучше держаться подальше от пострадавших деревьев.

Объяснение пресс-служба организации опубликовала в Facebook.

Заповедные территории зоны отчуждения ЧАЭС, где весной бушевали пожары, понемногу восстанавливаются, зарастая травами и кустарниками. Однако за такой короткий промежуток времени никуда не делись черные стволы обгоревших деревьев. Они торчат на пожарищах под разными углами, представляя серьезную опасность для всех, кто по тем или иным причинам появляется здесь.

Сотрудники разных организаций, ученые, посетители в составе экскурсий и даже проникающих в зону "сталкеры" должны осознать: мертвые деревья или их ветви в любой момент могут упасть и серьезно травмировать. Особенно высока вероятность этого в ветреную погоду. Поэтому следует быть внимательным и осторожным. Места пожаров - не те, которые стоит посещать в первую очередь.

Ранее "Страна" публиковала фото обновления природы после апрельских пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС.

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