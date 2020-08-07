Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине позволит закрепить успехи перемирия на Донбассе.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook в пятницу, 7 августа.

"Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - написал президент.

По его словам, "нормандская встреча" в прошлом году в Париже дала огромный толчок проработке "логистики мира", а "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы.

"А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что за время своего двухдневного визита на Донбасс он много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям.

"Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперовая команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что за два дня проехал 100 километров по линии разграничения, чтобы самому проверить соблюдение режима тишины.

"Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, какой - в первой половине 2020 года и как оно сейчас. Один боец ​​признался, что ему "дико" слышать тишину. Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации, можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что и другая сторона должна наконец-то понять ценность мира, и тоже тщательно придерживаться режима прекращения огня.

"Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути", - добавил Зеленский.

Напомним, с 27 июля вступило в силу новое соглашение о перемирии на Донбассе. Впервые оно подкреплено беспрецедентными запретами и мерами контроля. "Страна" разбиралась, как реально выполняется перемирие и сколько оно продержится без политических шагов.

Ранее Зеленский рассказал, что во время поездки вдоль линии разграничения в Донецкой области ночевал вместе с бойцами, общался, ел и пил с ними, чтобы понять обстановку.