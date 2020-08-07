Зеленский надеется, что встреча "нормандской четверки" в Берлине закрепит перемирие на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине позволит закрепить успехи перемирия на Донбассе.
Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook в пятницу, 7 августа.
"Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - написал президент.
По его словам, "нормандская встреча" в прошлом году в Париже дала огромный толчок проработке "логистики мира", а "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы.
"А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", - добавил Зеленский.
Президент также отметил, что за время своего двухдневного визита на Донбасс он много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям.
"Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперовая команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях", - подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что за два дня проехал 100 километров по линии разграничения, чтобы самому проверить соблюдение режима тишины.
"Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, какой - в первой половине 2020 года и как оно сейчас. Один боец признался, что ему "дико" слышать тишину. Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации, можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей", - сказал Зеленский.
Глава государства заявил, что и другая сторона должна наконец-то понять ценность мира, и тоже тщательно придерживаться режима прекращения огня.
"Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути", - добавил Зеленский.
Напомним, с 27 июля вступило в силу новое соглашение о перемирии на Донбассе. Впервые оно подкреплено беспрецедентными запретами и мерами контроля. "Страна" разбиралась, как реально выполняется перемирие и сколько оно продержится без политических шагов.
Ранее Зеленский рассказал, что во время поездки вдоль линии разграничения в Донецкой области ночевал вместе с бойцами, общался, ел и пил с ними, чтобы понять обстановку.