На председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина составлен протокол о коррупции. Поводом для этого стало то, что борец с коррупцией забыл подать декларацию.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале адвокат Андрей Портнов.

"Еще в отношение одного морального лидера и светоча антикоррупционной мысли составлен протокол о коррупции. После признания судом виновным в коррупции директора НАБУ Сытника протокол составлен и на принадлежащего ему на праве частной собственности Шабунина. Фигурант, будучи членом комиссии по отбору главы НАЗК, забыл своевременно подать декларацию, за что был пойман и задокументирован. От показаний отказался, сославшись на ст.63 Конституции", - написал известный юрист.

В конце поста он сделал вывод об абсолютной девальвации внешнего управления, активизма и наносного антикоррупционерства.

Ранее "Страна" сообщала, что в марте полиция открыла против Шабунина уголовное дело за хищения.

Мы также писали, что по этому делу Шабунину и его соратнику Дмитрию Шерембею может грозить до 12 лет тюрьмы.