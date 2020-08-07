Житель Бейрута Немет Агостон, чей балкон выходит на порт Бейрута, снял видео пожара 4 августа и последующего взрыва в высоком качестве. Оно позволило замедлить прокрутку ролика и увидеть страшную силу взрывной волны.

Ролик Агостон опубликовал в YouTube.

Добиться хорошего качества съемки автору, видимо, удалось с помощью хорошей техники и штатива. На кадрах виден сначала дым от пожара, затем краткие вспышки, ужасающей силы взрыв и взрывная волна. Последняя буквально смела автора видео. К счастью, ни он, ни его родные не пострадали.

Полное видео трагедии

Замедленный фрагмент

Как писала "Страна", число жертв взрыва выросло до 149 человек.

Мы также сообщали, что власти Ливана заговорили о других причинах катастрофы, кроме основной - детонации запасов аммиачной селитры.