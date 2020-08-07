Индийские СМИ сообщают, что число погибших в аварии самолета Air India, расколовшегося при посадке в аэропорту Кожикоде, выросло до 15 человек. Ранее речь шла только о гибели пилота лайнера.

Обновленные данные приводит издание The Hindu Times.

Также в катастрофе пострадали 123 человека. Четверо пассажиров остаются зажатыми внутри искореженного борта.

По предварительной версии, причиной ЧП стала непогода. В течение дня в Карипуре шел проливной дождь, вызвавший затопления и оползни.

"Инцидент произошел из-за сильных дождей и плохой видимости. Поистине ужасающее событие", - заявил генеральный директор аналитического центра NITI Aayong Амитабх Кант.

На событие отреагировал в Твиттере премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Больно из-за авиакатастрофы в Кожикоде. Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Пусть раненые выздоровеют как можно скорее", - написал политик.

Ранее "Страна" сообщала подробности катастрофы.

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