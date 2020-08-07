С субботы, 8 августа, Луцк и Тернополь покинут "красную зону" карантина и перейдут в "оранжевую" и "желтую" соответственно.

Такое решение было принято в пятницу, 7 августа, на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"На этом заседании было принято решение, это позволяют эпидемиологические показатели, город Луцк из "красной" зоны перевести в "оранжевую"... Кроме того город Тернополь, тоже позволяют эпидемиологические показатели, перевести из "красной зоны" в "желтую", - сказал глава Минздрава.

По его словам, этот перевод состоится завтра, 8 августа.

Стоит отметить, что согласно правилам пребывания в "желтой зоны" карантина, куда завтра будет переведен Тернополь, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

При этом по правилам "оранжевой зоны", где завтра окажется Луцк, кроме выше указанных ограничений, запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

проведение массовых мероприятий, если на 20 квадратных метров помещения приходится 1 человек и общая аудитория превышает 100 человек.

Видео: Кабмин/ YouTube

Напомним, полный перечень карантинных ограничений в зависимости от "зон" карантина мы публиковали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что сегодня в 12:00 на обновленной карте Центра общественного здоровья Харьков оказался в "красной зоне" карантина. По словам Степанова, данная информация не соответствует действительности.