Критерии для распределения украинских регионов по четырем "зонам" карантина могут быть расширены уже в понедельник, 10 августа.

Об этом в пятницу, 7 августа, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"В связи с ухудшением ситуации мы предложим изменить перечень критериев, которые будут определяться для разного уровня опасности. Мы вынесем этот вопрос на заседание правительства, которое состоится в понедельник", - сказал глава Минздрава.

По его словам, одним из новых показателей может стать количество активных больных за последние 7 дней. Кроме того, Минздрав предложит Кабмину установить показатель тестирования на Covid-19 на уровне не менее 32 на 100 тысяч населения. В настоящее время он составляет 24 на 100 тысяч.

"Мы предложили, чтобы после принятия такого решения правительством (в понедельник - Ред.), было проведено еще одно заседание комиссии ТЭБ и ЧС во вторник утром", - сказал Степанов.

Ожидается, что по итогам этого заседания карта зон карантина будет пересмотрена.

Видео: Кабмин/ YouTube

Напомним, Луцк и Тернополь, которые были отнесены в "красную зону" коронавирусного карантина на прошлой неделе, 7 августа были распределены в "оранжевую" и "желтую" зоны. Кроме того, по ошибке сотрудника ЦОЗ, сегодня днем Харьков попал в "красную зону".

Ранее мы писали, что в пятницу, 7 августа, в Украине был установлен новый антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавирусной болезни на сутки. Covid-19 выявили у еще 1453 человек.