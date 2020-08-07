Пока российские Су-27 над Черным морем регулярно заворачивают от границы самолеты-разведчики США, над акваторией Охотского моря обстановка была спокойной. Однако в пятницу, 7 августа, три Су-35 поднимались в воздух для перехвата появившегося в небе американского стратегического бомбардировщика.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Иностранное воздушное судно, которое приближалось к границам России, было обнаружено средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана около 12:00 по Киеву.

Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три Су-35с из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Они идентифицировали и сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря, рассказали военные.

В конце июля "Страна" сообщала о приближении к границам Российской Федерации над акваторией Балтийского и Черного морей самолетов-разведчиков стран НАТО.

А несколькими днями раньше мы писали, что российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС США над Японским морем.