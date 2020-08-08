Депутаты от "Европейской солидарности" предлагают расширить 110 статью Уголовного кодекса, введя ответственность за отрицание суверенитета Украины.

Об этом говорится в законопроекте, который был зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, "ЕС" предлагает внести изменения в 110 статью УК, в которой говорится, что посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без нее.

Как говорится в законопроекте, эту статью необходимо изложить таким образом, чтобы аналогичные меры применялись в случае публичных заявлений о принадлежности территории Украины или части территории Украины другому государству, или же за публичное отрицание суверенитета Украины.

Отметим, что эта инициатива появилась после того, как нардеп от "Оппоплатформы" Олег Волошин заявил с трибуны Рады, что Украина не является суверенным государством, так как находится под внешним управлением. После этого часть депутатов во главе с "Евросолидарностью" устроили демарш в парламенте, потребовав привлечь Волошина к ответственности (подробнее об этой истории можно прочитать здесь).

Также стоит отметить, что заявления о внешнем управлении Украиной в последнее время звучат очень часто со стороны разных политиков и экспертов. Особенно после обнародования нардепом Декрачем записей разговоров Порошенко и Байдена.

Вероятно, в партии Порошенко и хотят пресечь подобные заявления внесением правок в уголовный кодекс.

Напомним, ранее был опубликован скандальный законопроект "слуг народа", который предполагает до 136 тысяч штрафа за пропаганду гомосексуализма.

Также мы писали, что в Раде хотят штрафовать украинцев на 2500 гривен за выброшенные окурки.