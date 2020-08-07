Глава министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, почему сегодня в 12:00 на обновленной карте Центра общественного здоровья Харьков оказался в "красной зоне" карантина. По его словам, это произошло по ошибке одного из сотрудников ЦОЗ.

Об этом министр здравоохранения заявил в ходе брифинга по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 7 августа.

"Сегодня произошла такая техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на сайте Центра общественного здоровья. Там была чисто техническая ошибка одного из сотрудников, который, производя те или иные моделирования, совершил ошибку, а потом эта информация оказалась сначала на ресурсах ЦОЗ, а потом журналистами уже было распространено, что это якобы официальная информация от Министерства здравоохранения", - сказал Степанов.

В свою очередь министр извинился за эту техническую ошибку.

"С другой стороны еще раз подчеркиваю, что только официальная информация, которая распространяется министерством здравоохранения является той информацией, которая соответствует действительности и на которую можно ориентироваться", - заключил Степанов.

Таким образом, своими словами глава ведомства отметил, что информации ЦОЗ доверять нельзя, однако до этого подобных заявлений со стороны Минздрава не звучало.

Видео: YouTube/ Кабмин

Напомним, что Луцк и Тернополь, которые были отнесены в "красную зону" коронавирусного карантина на прошлой неделе, сегодня были распределены в "оранжевую" и "желтую" зоны.

Ранее мы писали, что 7 августа третий день подряд в Украине устанавливается антирекорд по новым случаям коронавирусной болезни: за сутки - 1 453 новых зараженных Covid-19.