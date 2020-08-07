Самолет Air India Express, прибывший из Дубая, разбился при посадке в международном аэропорту Кожикоде индийского города Карипур 7 августа.

Согласно источникам в аэропорту, лайнер выкатился по мокрой от дождя взлетно-посадочной полосе за ее пределы около 19:45 по местному времени и упал в траншею глубиной более 25 футов (около 8 метров). Фюзеляж распался на две части.

Об этом сообщает издание The Hindu Times.

В первых новостях с места катастрофы говорилось, что капитан судна и несколько пассажиров серьезно ранены. По последним, но еще неподтвержденным данным, капитан и еще двое людей погибли. Многим пассажирам удалось чудом спастись, поскольку самолет не загорелся.

Кадры из аэропорта, снятые после инцидента

Это первая подобная катастрофа в Карипуре с момента открытия аэропорта в 1988 году.

На борту самолета находился 191 человек, включая членов экипажа. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницы в Кожикоде, Кондотти и Малапураме.

После аварии аэропорт был закрыт. Не менее 35 раненых доставлены в больницу.

Как сообщает NDTV, на борту находились 184 пассажира, среди которых десять детей, и семь членов экипажа

Как сообщала "Страна" в июне, в Одессе при испытаниях рухнул самолет и погибли два пилота.

А месяц спустя под Киевом рухнул легкомоторный самолет.