Киевский аэропорт "Борисполь" заявил о возможном банкротстве из-за длительных ограничений на полеты.

Об этом заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябкин в интервью "Бизнес.Цензор".

По его словам, "Борисполь" сейчас не получает никакой господдержки. При этом, по подсчетам компании, выйти на прежний уровень, который был в 2019 году, им удастся только в 2024 году. До того времени в аэропорте будет работать только терминал D, все остальные законсервируют.

В данный момент в аэропорту сотрудники работают неполные смены и получают минимальный оклад. К концу года треть персонала из-за большой нехватки финансов будет сокращена. Изначально планировалось уволить только 10% работников, однако потом стало ясно, что это не поможет.

Как отметил Рябкин, многие авиакомпании хотят делать перевозки. Но совершив пару полетов видят, что количества путешествующих людей не хватает даже для того, чтобы выходить "в ноль". На многих рейсах не набирается и двух десятков человек. А "возить воздух" могут себе позволить только очень крупные авиакомпании.

Напомним, аэропорт возобновил свою работу после карантина 15 июня, начав работать по новым правилам.

Как сообщалось, ранее в "Борисполе" уже уволили 350 человек и планируют сократить еще столько же.