В Индии самолет Air India с почти двумя сотнями пассажиров на борту выкатился за пределы взлетной полосы и раскололся на части. Инцидент произошел в индийском штате Керала в пятницу, 7 августа, около 19:40 по местному времени.

В результате происшествия один погиб пилот и более 30 пассажиров получили травмы и госпитализированы. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

По предварительным данным, самолет следовал из Дубая. Причины случившегося пока не известны.

Фото: РИА Новости

"Пишут также, что корпус самолет развалился на две части. По первым данным, более 30 пассажиров самолета Air India, выкатившегося за пределы посадочной полосы и развалившегося на две части, госпитализированы", - говорится в сообщении.

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