В Беларуси в столичном отеле "Минск" были задержаны штатные корреспонденты телеканала "Настоящее время" - Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк.

Об этом сообщает "Настоящее время".

По информации издания, их увезли в Московский РУВД Минска. Причина задержания на данный момент неизвестна.

Как сообщается, Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, а Баранюк - россиянин.

Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего Времени" в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы.

Ирина Ромалийская – ведущая программы "Вечер", главной информационной программы Настоящего Времени.

Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на "Настоящее Время" в Праге.

Юрий Баранюк – собственный корреспондент "Настоящего Времени" в Санкт-Петербурге.

Издание Настоящее время направило запросы о задержании корреспондентов в МВД Беларуси.

Телеканал Настоящее время - проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки", финансируемых правительством США.

Напомним, шестые выборы главы Беларуси пройдут 9 августа. В них, помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, участвуют: Светлана Тихановская, жена арестованного видеоблогера Сергея Тихановского; Анна Канопацкая​, бывший член палаты представителей парламента Беларуси; Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения "Говори правду"; Сергей Черечень, председатель белорусской социал-демократической партии "Грамада".

Стоит отметить, что избирательная кампания на этих выборах проходит на фоне арестов оппонентов Лукашенко, а также активистов и мирных граждан. Кроме того, в стране проходят массовые пикеты в поддержку Тихановской.