Луцк и Тернополь, которые были отнесены в "красную зону" коронавирусного карантина на прошлой неделе, сегодня были распределены в "оранжевую" и "желтую" зоны соответственно. Харьков был включен в "красную зону" сегодня утром по ошибке. Таким образом город остается в "зеленой зоне".

Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, по словам Степанова, актуальная эпидемиологическая ситуация в городе Луцк позволяет ему перейти из "красной" в "оранжевую зону". В свою очередь Тернополь из "красной зоны" попал в "желтую". Эти изменения вступят в силу начиная с субботы, 8 августа.

Также министр упомянул сегодняшний инцидент, который сегодня произошел с Харьковом, когда его отнесли к "красной зоне" карантина на карте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

"Сегодня произошла такая техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на сайте Центра общественного здоровья. Там была чисто техническая ошибка одного из сотрудников", - сказал чиновник.

Стоит отметить, что по состоянию на 18:52 на карте ЦОЗ Харьков не отнесен к "красной зоне" однако там все еще остаются Луцк и Тернополь.

Также министр на грядущем заседании Кабмина, которое состоится в понедельник, 10 августа, предложит изменить критерии определения эпидемиологической ситуации по регионам. В частности, Минздрав предлагает учитывать количество новых больных за последние семь дней и увеличить показатель необходимых тестов на COVID-19 с 24 до 32 на 100 000 населения.

Если Кабмин одобрит эти изменения, уже во вторник, 11 августа, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС утвердит обновленное разделение Украины на зоны карантина.

Видео: Кабмин/ YouTube

Напомним, в "красной зоне" должны действовать самые строгие карантинные ограничения. Среди них прекращение работы общественного транспорта, заведений общепита и учебных учреждений. Примечательно, что ранее власти Луцка и Тернополя отказались ужесточать карантин в городе по требованию Минздрава. Мэры утверждали, что их города отнесли к "красной зоне" коронавирусного карантина безосновательно.

Ранее мы писали, что 7 августа третий день подряд в Украине устанавливается антирекорд по новым случаям коронавируса: за сутки - 1 453 новых зараженных Covid-19.