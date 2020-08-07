В Киеве начальница районной службы по делам детей и семьи требовала взятку в 1 тысячу долларов за беспрепятственное усыновление супругами малолетнего ребенка. Также за это вознаграждение чиновница обещала предоставить семье заключения о целесообразности такого усыновления и его соответствии интересам ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"В пятницу, 7 августа 2020 года, после передачи указанных средств сотрудниками местной прокуратуры совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ должностное лицо было разоблачено "на горячем" и задержано в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному лицу о подозрении по статье "Получение взятки" (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Если вина чиновницы будет доказана, ей грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-советника губернатора Полтавской области задержали на взятке в 40 000 долларов.

Также мы сообщали, что сотрудник Киевской обладминистрации попался на взятке в 200 тысяч гривен.