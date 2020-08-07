Украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на рейсы зимнего сезона 2020-2021 в Чехию, Италию, Грузию и другие страны.

Об этом в пятницу, 7 августа, информирует пресс-служба авиакомпании.

C 25 сентября будет выполняться рейс Киев - Прага - Киев (вторник, четверг, пятница, воскресенье; от 1,5 тыс. грн в одну сторону без багажа).

С 25 октября планируются рейсы:

Киев - Пардубице - Киев (понедельник, среда, суббота; от 554 грн в одну сторону без багажа)

Киев - Бергамо - Киев (понедельник, среда, суббота; от 1,2 тыс. грн)

Киев - Рим - Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 1,5 тыс. грн)

Киев - Неаполь - Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 942 грн)

Киев - Тбилиси - Киев (ежедневно, от 1,5 тыс. грн)

Киев - Батуми - Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 1,6 тыс. грн)

Киев - Париж - Киев (вторник, четверг, суббота, воскресенье; от 1,6 тыс. грн)

Киев - Ереван - Киев (понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота; от 2,2 тыс. грн)

Киев - Ницца - Киев (четверг, воскресенье; от 2,5 тыс. грн)

Киев - Барселона - Киев (среда, суббота; от 1,5 тыс. грн)

Киев - Аликанте - Киев (четверг, воскресенье; от 1,5 тыс. грн)

Киев - Лиссабон - Киев (понедельник, пятница; от 1,8 тыс. грн)

Также с 17 декабря по 28 февраля 2021 года планируется выполнение рейса Киев - Попрад-Татры - Киев (четверг, воскресенье: от 803 грн).

Напомним, 18 июля компания SkyUp Airlines полностью отменила десятки рейсов в рамках оптимизации программы полетов. Кроме того, авиаперевозчик отложил запуск части рейсов.

Ранее мы писали, что Украина подписала с Италией новое соглашение об авиаперевозках, которое фактически снимает ограничения на перелеты между странами.