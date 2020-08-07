Спустя два дня после перехвата над Черным морем американских самолетов-разведчиков российский истребитель снова сопроводил воздушные суда США. Как и 5 августа, к границе РФ пытались подобраться самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Российский Су-27 Южного военного округа перехватил два судна США, в результате чего те были вынуждены сменить направление от российской границы.

После разворота американских самолетов-разведчиков от границы России истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы американскими самолетами-разведчиками не допущено, отметили в Минобороны России.

Этим летом воздушная разведка США и стран НАТО очень активна у российских границ. Как писала "Страна", в конце июля российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиотехнической разведки ВМС США.

А десятью днями ранее над Балтийским и Черным морями у российских границ были замечены самолеты стран НАТО.