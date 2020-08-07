Прокуратура дополнительно арестовала акции "Мотр Сич" после того, как китайская компания Beijing Xinwei Technology Group подала совместную с DCH заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на ее покупку. Обвинение было доквалифицировано до "государственной измены".

Об этом заявил владелец DCH бизнесмен Александр Ярославский, передает "Интерфакс-Украина" в пятницу. Таким образом, бизнесмен подтвердил информацию, которую утром публиковала "Страна" относительно решения суда, который повторно наложил арест на имущество предприятия.

"Параллельно оказывается силовое давление на сотрудников АМКУ с целью воспрепятствовать реализации договоренностей с китайскими партнерами и помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью", – отметил он.

По словам бизнесмена, группа DCH готова использовать свой опыт и знания для того, чтобы "Мотор Cич" развивалась и работала на благо Украины.

"Это исключительно важно, потому что на сегодняшний день у предприятия фактически нет собственника, показатели деятельности неуклонно ухудшаются, необходимы безотлагательные антикризисные меры, чтобы не допустить его окончательного уничтожения… Хочу поблагодарить президента Украины Владимира Александровича Зеленского за внимание к АО "Мотор Сич", являющемуся фундаментом украинского авиастроения. И от имени DCH и наших китайских партнеров прошу господина президента вмешаться в ситуацию", – заявил Ярославский.

По его мнению, все спорные вопросы в данной ситуации могут быть урегулированы в правовом поле с соблюдением норм украинского и международного права.

"Наши партнеры, частные китайские инвесторы, вложили деньги в частное же украинское предприятие, намереваясь модернизировать его и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР. Если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации их прав и интересов, последствия могут быть исключительно неблагоприятными для нашей страны", – подчеркнул Ярославский.

Он предположил подачу китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем как главным торговым партнером Украины.

Владелец DCH отметил, что процесс давления на китайских акционеров "Мотор Сич", который сейчас пытаются реанимировать силовики и представители АМКУ, длится уже несколько лет, и выразил мнение, что за три года с момента ареста акций предприятия уже давно можно было во всем разобраться.

Отметим, что Ярославский не обозначил кто именно оказывает давление на АМКУ. В тоже время, как ранее писала "Страна" за попыткой сорвать завершение сделки по "Мотор Сичи" стоят США, по давлением которых вчера Зеленский и представители правительства и СНБО сделали заявления о недопустимости "потери контроля над стратегическими предприятиями".

Подробнее о том, как американцы и Зеленский не дают Ярославскому и китайцам получить контроль над "Мотор Сичью" можно прочитать здесь.