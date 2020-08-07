Специалисты АО "Алмазы Анабара", дочернего предприятия компании "АЛРОСА", на месторождении "Эбелях", что на севере Якутии, добыли кристалл в 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо попадавшийся в России.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "АЛРОСА".

Алмаз имеет размеры 47 на 24 на 22 мм. Возраст драгоценного камня составляет от 120 до 230 миллионов лет.

"Такой массивный цветной алмаз – это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию "АЛРОСА" в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", – сказал директор филиала "Бриллианты АЛРОСА" Павел Винихин.

Месторождение "Эбелях", где нашли уникальный камень, находится на правом притоке реки Анабар Республики Саха (Якутия). Там и раньше добывали алмазы уникальных фантазийных цветов. Так, летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных камня - ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три алмаза прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике. В конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название "Жар-птица" массой 20,69 карата был продан известному мировому бренду Graff Diamonds.

Месяц назад "Страна" сообщала, что в России впервые за двадцать лет нашли сразу четыре крупных изумруда общим весом в пять кило.

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