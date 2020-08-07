После взрыва в Бейруте, в результате которого погибли как минимум 149 человек, местные жители опасаются возвращаться в свои квартиры. Хоть внешне дома выглядят целыми, внутри них можно заметить сильные повреждения.

Об этом в пятницу, 7 августа, информирует РИА Новости.

Сообщается, что после происшествия в местном порту жители ливанской столицы опасаются, что здания, где расположены их квартиры, могут обрушиться. Не исключается также, что многие из пострадавших при взрыве домов придется снести.

Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва. В результате трагического происшествия в Бейруте разрушены дома, 300 000 человек остались без крыши над головой.

Во время взрыва в городе были разрушены и повреждены многие здания, значительная часть порта просто уничтожена. Даже в нескольких километрах от взрыва во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.

Ранее мы писали, что по мнению президента Ливана Мишеля Ауна, причиной трагедии мог стать ракетный удар или бомба.