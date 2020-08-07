На месте строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве неизвестные оттеснили охрану и похитили 12 новых немецких стальных вантов, которые должны держать конструкцию моста, и скрылись.

Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил мэр киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

По его словам, 15 молодых людей, атлетического телосложения и в дорожных спецовках ворвались на стройку с грузовиком и подъемным краном. Как уточнил мэр, похищенные ванты были совсем новыми, немецкого производства и должны были стать частью опорной конструкции для будущего моста.

Кроме того, он сообщил, что всего через несколько часов после инцидента, один из субподрядчиков строительства изъявил желание забрать ванты со стройки. В виду подобного "совпадения" Кличко подозревает саботаж и намеренное препятствование своевременному возведению моста.

При этом грабители попали на камеры видеонаблюдения. Сейчас открыто уголовное производство и ведется следствие.

Также Кличко заявил, кто-то явно хочет помешать завершению строительства Подольско-Воскресенского моста.

"Потому что очень кто-то не хочет, чтобы мост за столько лет наконец достроили и открыли. То блокируют движение строительной техники через Русановские сады и препятствуют осуществлению необходимых работ, то совершают провокации. А теперь - еще и вывозят оборудование с моста, которое было подготовлено к установке!", - заявил мэр.

Напомним, ранее Кличко рассказал, когда начнут асфальтировать Подольско-Воскресенский мост.

Также мы писали, что на Подольско-Воскресенском мосту Киева, который строится почти с начала независимости Украины, рухнул кран.