Самый крупный новостной канал страны - 112-Украина - попытались арестовать через суд. Активы телекомпании хотели заблокировать СБУ и прокуратура. И не просто заблокировать, а передать в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Но Фемида в этом отказала.

То есть проще говоря - канал пытались "отжать", но это не вышло. Хотя, безусловно, это не последняя попытка. Наверняка решение суда первой инстанции будет обжаловано в апелляции.

Интересно, что происходит это в разгар предвыборной кампании, которая уже стартовала в Украине.

Кто и зачем атаковал "112" - разбиралась "Страна".

"Рейдерская атака". Что произошло со 112 каналом

Как сообщила вчера "Страна", Шевченковский суд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества 112 канала и его передаче в пользу АРМА. Ходатайтсво подали в рамках уголовного дела по заявлению бывшего владельца канала - Андрея Подщипкова.

Об этом стало известно не из пресс-релизов этих ведомста - а от источников нашего издания. То есть акции пытались "отжать" по-тихому.

Позже информацию о решении суда подтвердил владелец канала, нардеп от "Оппозиционной платформы" Тарас Козак. В колонке на сайте "112" он назвал это попыткой рейдерского захвата.

"Попытка СБУ передать канал в управление АРМА, а по сути незаконно отнять у собственника, является ничем иным, как рейдерским захватом. Такие действия спецслужбы санкционированы лично президентом Зеленским. Год назад здание телеканала обстреляли из гранатомета, однако власти никак не отреагировали ни на этот вопиющий факт, ни на угрозы нашим журналистам со стороны отъявленных радикалов", - заявил Козак.

Он обвинил лично президента Зеленского в попытке отобрать телеканал.

"Это прямое давление президента Зеленского на меня как на оппозиционного депутата. Я и мои коллеги по партии добьемся привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые участвовали в этих незаконных действиях", - пообещал нардеп.

Но по какому делу власти хотели арестовать канал?

История "фунта"

Истоки дела, которое СБУ начала расследовать после прихода к власти Владимира Зеленского, кроются в бывших собственниках 112.

Его основал в 2013 году бизнесмен Виктор Зубрицкий. Ходило много слухов, кто за ним стоит (например, близкий к Януковичу глава МВД Виталий Захарченко). Правда, сам Зубрицкий это отрицал.

После Майдана владелец 112 оказался под давлением новой власти и покинул страну, сделав номинальным собственником телеканала своего протеже Андрея Подщипкова - того самого, по заявлению которого СБУ атаковала канал.

Зубрицкий объяснял этот шаг тем, что на 112 положил глаз президент Петр Порошенко, что позже подтвердил и его бывший порученец - беглый нардеп Александр Онищенко, который вел эту сделку. Но в итоге владельцы "кнопки" решили ничего не продавать.

Для того, чтобы Банковая не могла давить на "фунта" Подщипкова, он уехал в Евросоюз, передав корпоративные права коллективу канала.

В 2018 году телеканал поменял собственника дважды. Сначала его купил гражданин Швейцарии Эдуард Кац, а затем - нардеп "Оппозиционного блока" Тарас Козак. При этом ходили слухи, что реальным собственником "112" стал соратник Козака Виктор Медведчук, который эту информацию не подтверждал.

После этой сделки началась кампания травли против этого и еще одного телеканала, оказавшегося в активе у Козака - NewsOne. Кульминацией которой стало воззвание Рады к СНБО с требованием закрыть оба ТВ-проекта. Такая процедура прописана в законе о санкциях.

Но у Порошенко поостереглись накануне выборов столь явно закрывать рот оппозиционной прессе.

Впрочем, закрывать каналы для экс-президента не было и особой электоральной необходимости. Их смотрели избиратели "Оппозиционной платформы", а фанаты Порошенко больше ходили на "Прямой", "Пятый" и другие.

Другое дело с Владимиром Зеленским, ставший президентом на лозунгах, сходных с теми, которые выдвигает "Платформа" - мир на Донбассе, диалог с Россией, конец политики, разделяющей страну. Он как раз конкурирует с ОПЗЖ за один и тот же электорат, который поддерживает данные инициативы.

Поэтому отношение к телеканалам Козака у Зе еще до выборов было критическим. А после победы на них новый президент не скрывал своего неудовольствия в отношении 112 и NewsOne, позволяя себе постоянные замечания в их адрес. И игнорируя прямые акты агрессии против журналистов, которые имели место уже в его президентство.

Например, обстрел офиса 112 канала из гранатомета, который произошел после анонса фильма Оливера Стоуна о Майдане. Также депутаты от "Слуги народа" обрушились на NewsOne за попытку провести телемост с каналом "Россия 24".

Все это произошло первым же летом после избрания Зе.

Параллельно, в августе в 2019 года СБУ завела дело против канала - по заявлению вернувшегося в Украину Подщипкова.

Он обратился к Зеленскому через YouTube и заявил, что владелец "112" - он. А нынешний собственник Тарас Козак якобы совершил рейдерский захват. Правда, Подщипков почему-то рассказал об этом спустя год после продажи канала.

Источники близкие к 112 тогда говорили "Стране", что свое заявление Подщипков сделал по наводке Офиса президента, который уже тогда строит планы по "отжатию" канала.

И действительно, вскоре СБУ, возглавляемая соратником Зе Иваном Бакановым, завела дело по статье 206 - противодействие законной хозяйственной деятельности.

Причем попытки арестовать имущество 112 по этому делу и передать его АРМА предпринимались уже тогда. Однако им не дал хода генпрокурор Юрий Луценко, который заявил, что "арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное - неприемлемо для демократии".

На деле, конечно, генпрокурор, оставшийся еще от Порошенко просто не хотел подыгрывать новой команде, которая собиралась осенью его смещать. Да еще и в таком токсичном деле, как отжим телеканала, что неминуемо вызвало бы скандал.

Тогда говорили, что за атакой на 112 стоял глава Офиса президента Андрей Богдан. Спустя год, уже при новом главе ОП, история повторилась - СБУ, уже при лояльном Банковой генпрокуроре, попыталась арестовать имущество крупнейшего новостного канала страны.

Почему власть пошла на второй штурм 112?

Если на волне высокого рейтинга у Зе отказались от репрессий в адрес неугодных телеканалов (мол, и без контроля над медиа все хорошо), то сейчас популярность у президента и его партии снизилась очень серьезно. Что в преддверии местных выборов заставляет Банковую идти на радикальные шаги. И, к слову, попытка "отжать" медиа через АРМА это уже не первая. Буквально недавно ту же операцию пытались провернуть с Украинским медиа-холдингом. Причем там тоже был интерес Банковой. Но из-за большого числа желающих поуправлять УМХ процесс затормозился (подробнее об этой истории читайте здесь).

Рейтинг Зе с 73% на выборах упал ниже 40%. Но для нынешней избирательной кампании важнее партийная социология, которая дает "Слуге народа" менее 26% голосов.

Судя по действиям команды президента, основная борьба идет за юго-восточного избирателя.

Во-первых, у Зеленского с июля резко активизировали деятельность по Донбассу, ранее поставленную Украиной на паузу. Киев сначала пошел на перемирие, от которого раньше сам же и отказывался. А буквально сегодня анонсировал обмен пленных и новое разведение войск - то, чего партнеры по Нормандскому формату добивались от Украины с зимы.

Во-вторых, начали атаку на СМИ, близкие к "Оппозиционной платформе". Их смотрит электорат с юго-востока, а также все те, кто выступают за мир на Донбассе. То есть идет борьба за голоса украинцев, которые Зеленский терял весь последний год, поскольку ни мира, ни выполнения прочих обещаний не обеспечил.

Параллельно решается задача умиротворения "партии войны", которой эту историю можно будет продать как "борьбу с российской информационной агрессией".

Журналисты и блогеры оценивают эту ситуацию именно так.

"Безоговорочно поддерживаю 112 канал в борьбе за свободу слова. Власть, которая закрывает рты СМИ, и к сожалению именно такие попытки мы постоянно фиксируем последнее время, плохо закончит

Плохо, Владимир Александрович. Если Вам не нравится тот или иной телеканал, то по старому опыту выключайте звук только на СВОЁМ телевизоре. А не в ящиках всей страны. ЗадумайТЕсь о последствиях", - пишет телеведущий Макс Назаров.

Экс-нардеп Виталий Журавский считает, что "отжим" 112 канала не поможет поднять рейтинг Зеленского.

"Рейтинг, единственный друг президента Зеленского, покидает его. И в этом вина не телеканала "112 Украина", где по делу критикуют нынешнею власть за серьезные промахи, за ошибочный курс государства.

Главные враги Владимира Александровича - соросята, порохоботы, вороватое окружение. Они взяли под контроль все денежные потоки, коррупционные схемы. Они реально управляют страной. Именно от них надо избавляться Зеленскому и не перекладывать всю вину за провалы власти на "112" канал как на козла отпущения.

Журналистов обвиняют в необъективной подаче информации. Если это так, обращайтесь в суд. Однако иски отсутствуют.

В Киеве продолжает вещать 5 канал с засильем фейков и циничного вранья. Не слышал, чтобы власть пыталась отобрать этот телерупор у Петра Порошенко. Не трогают!

Оно и понятно, пока пятый президент под защитной третьих стран, шестому страшновато наезжать на Петра Алексеевича.

Знаю из достоверных источников, что ближайшее окружение Владимира Александровича убедило его в том, что "112" можно отобрать судом и через АРМА прибрать к своим рукам.

Раскрученное СМИ с многомиллионной аудиторией пригодиться на будущие выборы. У Зеленского нет своего телеканала. Гаранту идея понравилась и поэтому последовала команда "фас" СБУ и Генеральному прокурору. Для достижения политических целей не гнушаются самыми грязными методами.

Уверен, спланированное рейдерство отразится падением рейтинга главы государства.

Не в том направлении гребете, Владимир Александрович!"

По словам телеведущего Дмитрия Спивака, cобытия вокруг 112 ставят клеймо и жирный политический крест на нынешнем режиме.

"Спецслужбы, играющие роль "дубинки" против свободы слова и частной собственности - показатель полной деградации власти.

СБУ (!!!) при поддержке генпрокуратуры (!!!) решили произвести реальный рейдерский захват частного (!!!!!!) телеканала 112 и его имущества. С помощью нехитрой комбинации, они захотели через суд передать все активы телеканала в АРМА.

А там, в свою очередь могли бы спокойно перепродать эти активы использовать по своему усмотрению или перепродать третьим лицам.

Что ж, как говорится, скромненько, но со вкусом.

Но, как говорил Глеб Жеглов в знаменитом фильме "Место встречи изменить нельзя", дырку они все получат, а не 112. Хрен у них что выйдет. Не дождутся. Главный защитник телеканала и коллектива журналистов, это многомиллионная зрительская аудитория. С таким "адвокатом" никакие заказухи от Президента и его окружения не пройдут!!!!!!

Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения, что без прямой команды Зеленского, который в это время красуется на передовой и играет роль народного парня, в СБУ никогда б не решились на такой шаг. Даже Порошенко не решался на подобный беспредел.

Так что, маски сброшены, Друзья! Теперь все видят настоящий звериный оскал нынешней власти, которая продолжает политику своих попередников и пытается уничтожить неугодные СМИ. Уверен, что коллективный Запад даст свою оценку этим действиям.

А вообще, мне искренне Жаль, что Президент Владимир Зеленский так и не понял главной истины. В любой войне власти со свободными медиа, всегда проигрывает власть. Сокрушительно и безоговорочно.

Так будет и на этот раз!!!

Выстоим, и станем сильнее!!!

И никому не удастся закрыть нам рот!!!", - написал он на своей странице в Facebook.

Как пытаются захватить 112 канал - также говорится в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".