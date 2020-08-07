В Минздраве наглядно показали украинцам, как соблюдать безопасность при походе в кинотеатр в условиях эпидемии коронавируса, опубликовав в соцсети инфографику с последовательностью правильных действий.

"Коронавирусная болезнь диктует много ограничений, но пандемия не запрещает нам главного - получать удовольствие от жизни в новой реальности. Мы можем ходить в кино, театры, посещать концерты, болеть за любимые спортивные команды, следуя простым эпидемиологическим правилам", - говорится в сообщении.

На опубликованной инфографике видно, что в кинотеатре необходимо соблюдаь масочный режим. Но маску можно снять, чтобы угоститься попкорном. Место лучше занять таким образом, чтобы в окружении были свободные места, а при чихании - прикрываться салфеткой.

Фото: facebook.com

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