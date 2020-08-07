В итальянский городах, в частности во Флоренции, во время пандемии коронавируса начали возвращаться к традициям чумных времен.

Об этом сообщает "РИА Новости" в Телеграме.

Так, там появились "винные окошки", из которых покупателям выдают кофе, мороженное, коктейли и различные товары.

Как отмечает агентство, подобный вид продаж был изобретен в XVII веке для безопасной торговли во время эпидемий, однако в коронавирусную эпоху они получили новую жизнь.

Напомним, ранее исследование показало, что в Италии коронавирусной инфекцией заразились и переболели 2,5% населения страны. Как выяснилось, это оказалось в шесть раз больше, чем предполагалось ранее.

Также мы писали, что в середине июля смертность больных с коронавирусом в Италии снова вернулась к росту.