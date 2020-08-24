Сегодня Украина празднует 29 лет со дня провозглашения независимости. В честь государственного праздника украинцы получили трехдневный уик-энд.
Собрали картинки с поздравлениями, а также рассказываем, какие мероприятия сегодня пройдут в Киеве.
Как отметят День Независимости в Киеве и области
Официальные мероприятия на Софийской и Михайловской площадях.
Президент Владимир Зеленский примет участие в торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины сразу в двух местах - на Софийской и Михайловской площадях Киева. Сопровождать его будет первая леди Елена Зеленская.
На Михайловской площади, глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины. На Софийской площади президент выступит с речью. Начало церемоний в 09:00.
"В Киеве планируется отойти от традиционного проведения торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская и Софийская площадь", - пояснил раньше выбор места заместитель министра культуры Ростислав Карандеев.
Шествие ветеранов войны на Донбассе. Традиционного военного парада в этом году, как и год назад, не будет. Вместо этого в Киеве проведут шествие ветеранов АТО. Колонна планирует собраться около 10:30. Марш пройдет от парка Шевченко под Красным корпусом КНУ до Майдана Независимости. Марш возглавит нардеп от партии Порошенко генерал Михаил Забродский и экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош.
Забег в вышиванках на ВДНХ. В забеге на дистанции от 100 м до 21,1 км примут участие профессиональные спортсмены и бегуны-любители, дети дошкольного и школьного возраста. Обязательна предварительная регистрация.
Фестиваль воздушных шаров. В Березовке Киевской области с 22 по 24 августа состоится фестиваль аэростатов под названием "Монгольфьерия. Я - гражданин". Организаторы обещают флешмобы с участием 20 воздушных шаров. Время работы с 6:00 до 22:00. Запланировано сассовое исполнение гимна на воздушных шарах.
Выставка цветов на Спивочем поле. Выставка цветов ко Дню независимости будет работать с 10:00 до 20:00 до 13 сентября. На локациях 300 тысяч цветов в виде композиций: Angry Birds, Белоснежки, Алладина, Микки Мауса и других.
Парусная регата "День Независимости". В заливе "Собаче гирло" и яхт-клубе "Riviera Rivrside Marina" будут соревноваться крейсерско-гоночные яхты.
49-й Киевский международный кинофестиваль авторского кино "Молодость". Он пройдет в Доме кино, кинотеатре "Жовтень", Fedoriv Hub с 09:00-21:00 и онлайн по регистрации.
Поздравления и картинки с праздником
С Днем независимости! Знаю, что родную страну, свой дом и семью ни один украинец не променяет! Пусть день будет солнечным, заряжает всех оптимизмом и дарит надежду на лучшее!
Пусть в День независимости Украины мы станем счастливее и успешнее, ощутим себя независимыми и сильными духом.
Пусть народ Украины лучше живет,
И страну неудача стороной обойдет!
Бажаю світлої долі і чистого неба, а також віри у світле майбутнє України!
Нехай майорить український стяг, даруя українцям нескінченний запал енергії, сил та віри!
Пусть сердце будет добрым и щедрым! С Днем незвисимости!
С Днем независимости! Пусть славные дела преумножат славу Украины!
Нехай національне свято українців з кожним роком надає впевненості, загартовує сили на шляху до майбутнього. Бажаю злагоди та миру у ваших оселях, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.