Сегодня Украина празднует 29 лет со дня провозглашения независимости. В честь государственного праздника украинцы получили трехдневный уик-энд.

Собрали картинки с поздравлениями, а также рассказываем, какие мероприятия сегодня пройдут в Киеве.

Как отметят День Независимости в Киеве и области

Официальные мероприятия на Софийской и Михайловской площадях.

Президент Владимир Зеленский примет участие в торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины сразу в двух местах - на Софийской и Михайловской площадях Киева. Сопровождать его будет первая леди Елена Зеленская.

На Михайловской площади, глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины. На Софийской площади президент выступит с речью. Начало церемоний в 09:00.

"В Киеве планируется отойти от традиционного проведения торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская и Софийская площадь", - пояснил раньше выбор места заместитель министра культуры Ростислав Карандеев.

Шествие ветеранов войны на Донбассе. Традиционного военного парада в этом году, как и год назад, не будет. Вместо этого в Киеве проведут шествие ветеранов АТО. Колонна планирует собраться около 10:30. Марш пройдет от парка Шевченко под Красным корпусом КНУ до Майдана Независимости. Марш возглавит нардеп от партии Порошенко генерал Михаил Забродский и экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

Забег в вышиванках на ВДНХ. В забеге на дистанции от 100 м до 21,1 км примут участие профессиональные спортсмены и бегуны-любители, дети дошкольного и школьного возраста. Обязательна предварительная регистрация.

Фестиваль воздушных шаров. В Березовке Киевской области с 22 по 24 августа состоится фестиваль аэростатов под названием "Монгольфьерия. Я - гражданин". Организаторы обещают флешмобы с участием 20 воздушных шаров. Время работы с 6:00 до 22:00. Запланировано сассовое исполнение гимна на воздушных шарах.

Выставка цветов на Спивочем поле. Выставка цветов ко Дню независимости будет работать с 10:00 до 20:00 до 13 сентября. На локациях 300 тысяч цветов в виде композиций: Angry Birds, Белоснежки, Алладина, Микки Мауса и других.

Парусная регата "День Независимости". В заливе "Собаче гирло" и яхт-клубе "Riviera Rivrside Marina" будут соревноваться крейсерско-гоночные яхты.

49-й Киевский международный кинофестиваль авторского кино "Молодость". Он пройдет в Доме кино, кинотеатре "Жовтень", Fedoriv Hub с 09:00-21:00 и онлайн по регистрации.

Поздравления и картинки с праздником

С Днем независимости! Знаю, что родную страну, свой дом и семью ни один украинец не променяет! Пусть день будет солнечным, заряжает всех оптимизмом и дарит надежду на лучшее!

Пусть в День независимости Украины мы станем счастливее и успешнее, ощутим себя независимыми и сильными духом.

Пусть народ Украины лучше живет,

И страну неудача стороной обойдет!

Бажаю світлої долі і чистого неба, а також віри у світле майбутнє України!

Нехай майорить український стяг, даруя українцям нескінченний запал енергії, сил та віри!

Пусть сердце будет добрым и щедрым! С Днем незвисимости!

С Днем независимости! Пусть славные дела преумножат славу Украины!

Нехай національне свято українців з кожним роком надає впевненості, загартовує сили на шляху до майбутнього. Бажаю злагоди та миру у ваших оселях, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.